- Liderul NATO avertizeaza: 'Un eventual succes al lui Putin in Ucraina creste probabilitatea ca Beijingul sa recurga la forta!'Cu cat presedintele rus Vladimir Putin are mai mult succes in razboiul sau de agresiune impotriva Ucrainei, cu atat creste probabilitatea ca si China sa decida sa recurga la…

- Sefa Fondului Monetar International (FMI) a avertizat luni ca China are nevoie de reforme structurale pentru a evita ”o incetinire destul de importanta a ritmului de crestere economica”, transmite Reuters, informeaza News.ro.Vorbind pentru CNBC la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Kristalina…

- Vorbind pentru CNBC la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Kristalina Georgieva a spus ca China se confrunta atat cu provocari pe termen scurt, cat si pe termen lung. Pe termen scurt, ea a spus ca sectorul imobiliar al Chinei are nevoie de rezolvarea problemei nivelului ridicat al datoriei…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in scadere cu 0,7%, majoritatea sectoarelor si burselor majore incheind sesiunea in teritoriu negativ. Indicele german DAX a facut excepttie, cu o crestere de 0,24%, dar FTSE 100 al bursei din Londra a coborat cu 1,01% si CAC 40 al bursei din Paris cu 0,57%. Indicele…

- Presedintele chinez Xi Jinping a parasit Beijingul marti, pentru a se deplasa la San Francisco, la un summit in timpul caruia va avea o intrevedere cu omologul sau american, Joe Biden, a anuntat presa de stat chineza, preluata de AFP, informeaza Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden „doreste sa aiba o conversatie constructiva” cu omologul sau chinez Xi Jinping, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, precizand ca intrevederea celor doi lideri va avea loc la San Francisco, unde se va desfasura la mijlocul lunii noiembrie…