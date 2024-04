Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si echipamente pentru tancuri, potrivit unor persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Sprijinul Chinei include, de asemenea, produse optice, propulsoare care sa fie folosite la rachete si o cooperare…

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au "nimic de-a face" cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP. "Nu am avut nimic de-a…

- Rusia a anuntat duminica ca a cerut Ucrainei extradarea sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) si a altor persoane care, in opinia sa, sunt implicate in "atacuri teroriste" pe teritoriul sau, noteaza AFP. Kievul a respins imediat aceste cereri, considerate "fara valoare" si "cinice", conform…

- Israelul nu va pune capat razboiului sau in Fasia Gaza pana cand Hamas nu va elibera ostaticii, a declarat luni la Washington ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a votat pentru o „incetare a focului imediata”, potrivit AFP. „Nu avem dreptul moral sa…

- Explicația Washingtonului privind sangerosul atac sala asupra salii de concerte de langa Moscova nu ar trebui crezuta, avand in vedere ca autoritațile americane nu au stabilit nici pana acum cine l-a asasinat pe președintele John F. Kennedy in 1963, afirma purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de…

- Ministerul rus de Externe a calificat impuscaturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist si a indemnat intreaga comunitate mondiala sa il condamne, transmit agentiile internationale de presa.Potrivit mai multor canale Telegram, cel putin cincisprezece…

- Directorul CIA va calatori in Europa pentru a se intalni cu omologii sai israelian si egiptean si cu prim-ministrul Qatarului. Se cauta un armistitiu si o eliberare a ostaticilor inca detinuti de Hamas, potrivit Washington Post si site-ul de stiri Axios, informeaza AFP. Atat agentia americana de informatii,…