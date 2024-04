Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au „nimic de-a face” cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni, 25 martie, ca nu va trimite o delegatie asa cum fusese planificat la Washington, dupa ce Statele Unite s-au abținut la votul prin care Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezolutie care cere incetarea imediata a focului in Fasia Gaza, informeaza…

- Relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se pare ca sunt din ce in ce mai tensionate! NBC spune chiar ca Biden l-ar fi numit ”dobitoc” pe Netanyahu, intr-o convorbire privata. Așadar, relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden și premierul Benjamin…

- Directorul CIA va calatori in Europa pentru a se intalni cu omologii sai israelian si egiptean si cu prim-ministrul Qatarului in speranta de a negocia un armistitiu si o eliberare a ostaticilor inca detinuti de Hamas, au informat joi Washington Post si site-ul de stiri Axios, informeaza AFP, citat de…

- 21 din cei 24 de soldați care și-au pierdut viața in Gaza au fost uciși in urma unei explozii, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, relateaza Reuters. Anterior, armata a spus ca trei soldați au fost uciși intr-un atac separat in sudul Gazei.Armata a explicat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la „suveranitatea palestiniana”, insistand asupra „pretentiei” de securitate, potrivit AFP. Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…

- Hamas dispune in continuare de “capacitati importante” in Fasia Gaza, dupa aproape trei luni de operatiuni israeliene impotriva miscarii palestiniene, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, scrie AFP, preluat de agerpres.ro. “Credem ca…