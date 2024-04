Statele Unite nu au „nimic de-a face” cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au „nimic de-a face” cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP.

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat marti ca a transmis Statelor Unite un mesaj in care le face raspunzatoare, in calitate de principal aliat al Israelului, pentru atacul care a distrus consulatul iranian la Damasc.

- Ambasadorul Iranului in Siria, Hussein Akbari, a declarat luni ca Teheranul ii va raspunde cu „duritate" Israelului in urma bombardamentului efectuat mai devreme asupra consulatului iranian la Damasc, soldat cu cel putin opt morti, printre care si un comandant al Gardienilor Revolutiei.

- Statele Unite si huthi sunt angajati intr-un ciclu de atacuri si contraatacuri, dupa ce rebelii au inceput, la jumatatea lui noiembrie, sa lanseze atacuri impotriva unor nave comerciale in largul Yemenului, perturband traficul maritim intr-o zona tranzitata de 12% din comertul mondial. Potrivit agentiei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 4 februarie, ca principalul obiectiv al țarii sale in razboiul din Gaza este in continuare rasturnarea Hamas și ca un acord cu gruparea nu va fi acceptat in orice condiții, relateaza The Times of Israel.„Vreau sa fiu clar cu privire la politica…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…