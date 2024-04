Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a acuzat luni Statele Unite ca au aprobat o lovitura mortala atribuita Israelului care a distrus recent consulatul Iranului la Damasc, la scurt timp dupa inaugurarea unui nou consulat in capitala Siriei. Raidul a distrus consulatul iranian pe 1 aprilie si a ucis 16 persoane, printre care sapte […] The post VIDEO| Iranul acuza SUA ca ar fi aprobat atacul din Damasc first appeared on Ziarul National .