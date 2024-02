Stiri pe aceeasi tema

- O nava britanica a fost atacata joi, 15 februarie, in Golful Aden, in largul Yemenului, a anunțat o societate britanica de securitate maritima. Anterior, armata americana a anuntat ca a interceptat o incarcatura de armament provenind din Iran, pentru rebelii Houthi din Yemen, relateaza agenția France…

- Compania britanica de securitate maritima Ambrey a anunțat, joi, ca o racheta trasa din Yemen a lovit o nava comerciala, a anuntat joi dupa ce rebelii houthi au revendicat atacul asupra unei nave americane, relateaza AFP, citata de Agerpres."Potrivit informatiilor noastre, o nava comerciala a fost vizata…

- Apararea aeriana nu a reușit sa opreasca atacul din 28 ianuarie asupra unui avanpost militar al SUA din Iordania, in care trei soldați americani au fost uciși, pentru ca drona ostila s-a apropiat de ținta in același timp in care o drona americana se intorcea la baza, au declarat luni doi oficiali din…

- Cum explica Hamas atacul din 7 octombrie: A fost 'o etapa necesara impotriva comploturilor israeliene'Miscarea islamista palestiniana Hamas a declarat ca atacul din 7 octombrie asupra Israelului a fost "o etapa necesara" impotriva ocupatiei israeliene a teritoriilor palestiniene si a admis ca "haosul"…

- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania.Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Adunarea Generala a ONU se pregateste sa ceara marti o incetare umanitara imediata a focului in conflictul de doua luni dintre Israel si Hamas, dupa ce Statele Unite au respins o astfel de masura in Consiliul de Securitate, relateaza Reuters, conform Agerpres.Rezolutiile Adunarii Generale nu sunt…

- Hamas a avertizat ca niciun ostatic luat in 7 octombrie in sudul Israelului si tinut in Fasia Gaza nu va iesi ''viu'' fara negocieri si fara ''a se raspunde la cererile'' miscarii islamiste palestiniene, transmite duminica AFP, scrie AGERPRES.''Nici inamicul fascist si conducerea sa aroganta, nici…

- ''Razboiul just'' al Israelului in Fasia Gaza ''pentru a elimina'' Hamas va continua, a declarat sambata seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutand ''pozitia adecvata adoptata de Statele Unite in Consiliul de Securitate al ONU'', transmite France Presse.''Celelalte tari trebuie sa inteleaga…