Diplomatia americana precizeaza ca este vorba despre 50 de tancuri de tip Abrams M1A2,, unele dintre cele mai grele tancuri din lume, specializate in razboiul terestru. Bahrainul, un regat condus de o dinastie sunnita, este un aliat apripat al Statelor Unite in Orientul Mijlociu, insa Washingtonul i-a impus un embargo al armamentului in urma reprimarii unor manifestatii de contestare animate de partide siite, in urma Primaverii Arabe in 2011. Congresul american poate sa impiedice aceasta tranzactie printr-un vot in termen de 30 de zile, insa, in general, nu este cazul. Aceasta vanzare de tancuri…