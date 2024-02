Guvernul României va continua să furnizeze asistenţă umanitară pentru civilii din Gaza Guvernul Romaniei va continua sa furnizeze asistenta umanitara pentru civilii din Gaza, iar asistenta umanitara trebuie sa aiba permisiunea de a intra in Gaza, a declarat ministrul roman de externe Luminita Odobescu, ieri, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe (CAE) ce se desfașoara la Bruxelles, potrivit Agerpres. „In ceea ce priveste criza din Orientul Mijlociu, voi exprima preocuparile noastre privind situatia umanitara foarte disperata din Gaza. Civilii trebuie sa fie protejati in conformitate cu legea umanitara internationala si guvernul Romaniei va continua sa furnizeze asistenta umanitara… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

