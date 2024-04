Armata israeliană recunoaște că uciderea a 7 persoane din convoiul umanitar pentru Gaza a fost ”o greșeală gravă” Forțele de Aparare ale Israelului (FDI) și-au recunoscut vinovația și au demis doi ofițeri superiori in urma unei anchete privind atacurile aeriene care au ucis luni 7 lucratori umanitari ai convoiului cu mancare pentru Fașia Gaza. Armata israeliana a luat aceasta decizie in urma revoltei globale, inclusiv in randul celor mai apropiați aliați ai Israelului, provocata de atacul de la inceputul saptamanii. O ancheta interna, ale carei rezultate au fost publicate vineri de catre FDI, a dezvaluit erori semnificative și incalcari ale protocolului care au dus la atacuri multiple asupra unui convoi de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de externe a "condamnat cu fermitate" atacul asupra cladirii consulatului iranian din Damasc, intr-o declarație publicata luni pe site-ul sau, informeaza Rador Radio Romania. "Consideram ca orice atac asupra facilitaților diplomatice și consulare este categoric inacceptabil, a caror…

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…

- Statele Unite si huthi sunt angajati intr-un ciclu de atacuri si contraatacuri, dupa ce rebelii au inceput, la jumatatea lui noiembrie, sa lanseze atacuri impotriva unor nave comerciale in largul Yemenului, perturband traficul maritim intr-o zona tranzitata de 12% din comertul mondial. Potrivit agentiei…

- Avioanele militare israeliene au ucis sambata trei membri ai Hamas in Rafah, inclusiv doi militari de rang inalt, au afirmat Forțele de Aparare ale Israelului intr-un comunicat, citat de CNN.Armata a precizat ca printre agenții uciși se numara Ahmed Eliakubi, despre care armata israeliana susține…

- SUA au pus atacul pe seama „gruparilor militante radicale susținute de Iran”, dar regimul de la Teheran a transmis ca nu are nicio implicare in atacul cu drona care a lovit o baza militara americana situata la granița dintre Iordania și Siria, relateaza BBC.„Aceste afirmații (nr. ale SUA) sunt facute…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a cautat si a distrus un numar mare de ateliere de producere a rachetelor in Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. In timpul unei cautari in zonele din cartierul Zeitun din orasul Gaza, armata a dat si peste lansatoare de rachete, dispozitive explozive,…

- Mai multe rachete au fost lansate sambata in vestul Irakului asupra unei baze militare care adaposteste soldati americani si alte trupe din coalitia internationala antijihadista, au declarat pentru AFP un oficial al politiei irakiene si un soldat american. „Baza Ain al-Assad a fost vizata de 15 rachete”…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au cautat potențiale ramașițe ale ostaticilor duși de gruparea islamista palestiniana in Fașia Gaza și de aceea au excavat un cimitir din sudul enclavei, a relatat CNN ca fiind raspunsul IDF dupa ce a solicitat comentarii asupra acestei operațiuni.