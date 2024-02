Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu considera ca recentele bombardamente israeliene asupra orașului Rafah din Fașia Gaza, aflat la granița cu Egiptul, semnaleaza "lansarea unei ofensive pe scara larga", lucru pe care SUA nu il vor susține pana cand nu va exista un plan pentru protejarea oamenilor stramutați in aceasta…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa „pregateasca”o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este „o chestiune de luni”, relateaza AFP. Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat, de asemenea, ca respectarea…

- Cel puțin 46 de persoane au fost ucise și alte 110 de persoane au fost ranite in urma unor atacuri israeliene lansate miercuri asupra taberei de refugiați Jabalia, din nordul Fașiei Gaza, a anunțat Ministerul Sanatații controlat de Hamas. In același timp, Israelul a anunțat ca trupele sale au atacat…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, este așteptat luni, in Israel, pentru a se intalni cu liderii țarii, in timp ce presiunea internaționala crește din cauza numarului de victime in randul civililor din Gaza, relateaza BBC, CNN și publicația The Guardian, citata de News.ro.Deplasarea șefului…

- „Avem ingrijorari si le-am exprimat cu privire la ofensiva militara” israeliana din Fasia Gaza si impactul acesteia asupra populatiei civile, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, dupa declarația presedintelui american Joe Biden des

- ''Razboiul just'' al Israelului in Fasia Gaza ''pentru a elimina'' Hamas va continua, a declarat sambata seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutand ''pozitia adecvata adoptata de Statele Unite in Consiliul de Securitate al ONU'', transmite France Presse.''Celelalte tari trebuie sa inteleaga…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat sambata ca Autoritatea Palestiniana ar trebui sa guverneze in cele din urma Fasia Gaza si Cisiordania, dupa razboiul Israel-Hamas, transmite Reuters. ”Pe masura ce ne straduim pentru pace, Gaza si Cisiordania ar trebui reunite sub o singura structura de guvernare,…