Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reunește in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului “Romania Educata”. Sedinta a fost anuntata joi atat de premierul Florin Citu, cat si de ministrul Sorin Cimpeanu. Luni incepe noul an scolar…

- - Prefecții și subprefecții USR PLUS au fost destituiți din funcție in ședința de Guvern de joi. Este vorba despre 14 prefecți, inclusiv cel al Capitalei, precum și 28 de subprefecți. Guvernul i-a destituit pe prefecții și subprefecții numiți din partea USR PLUS. Citește și: BREAKING - Dezbaterea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului, motivand ca deja a trecut prin boala. Edilul a declarat, in conferința de presa de prezentare a bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului, ca se va vaccina cand ii recomanda medicul. ”Am fost…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care reglementeaza posibilitatea accesarii de catre unitatile administrativ-teritoriale de imprumuturi de la Trezoreria statului, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi am aprobat o ordonanta de urgenta pe care am anuntat-o…

- Arena Nationala va gazdui in luna octombrie cea mai mare competitie internationala de sporturi electronice din acest an, cu premii in valoare de 40 milioane de dolari, din care 16% vor merge la bugetul Statului roman sub forma de impozite. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Nicușor…

- Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei incepand din anul 2023, a anuntat premierul Florin Citu. „Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei…