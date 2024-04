Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, vehiculele electrice produse in China devin din ce in ce mai comune. Anul trecut, din aproximativ 300.000 de vehicule electrice vandute in Uniunea Europeana, 19,5% au fost produse in China, iar acest numar va crește, conform unui articol publicat de un ONG numit T&E. Articolul prezice ca…

- Cercetatorii au dezvoltat o baterie litiu-ion rezistenta la frig, care poate funcționa la temperaturi de pana la minus 80 de grade. Aceasta noua tehnologie ar putea elimina o bariera semnificativa in calea adoptarii pe scara larga a vehiculelor electrice și ar putea aduce beneficii pentru stocarea energiei.…

- Instalația electrica trebuie sa fie realizata in bune condiții, astfel incat sa fie rezistenta și durabila. Este foarte important sa optezi pentru produse de calitate, care sa nu puna in pericol siguranța cladirii, dar mai esențial – a celor care se afla in interiorul sau. Sercom Electric te așteapta…

- In perioada 20 noiembrie 2023 – 15 februarie 2024, asa cum mentioneaza publicatia Agroinfo, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale –AFIR, .... The post DEPUNERE DE PROIECTE AFIR a inchis sesiunea de finantare a producerii energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum first appeared…

- Sistem de masurare inteligenta a energiei electrice la Alba Iulia: DEER investește aproape un sfert de miliard de euro in modernizarea și dezvoltarea rețelei Sistem de masurare inteligenta a energiei electrice la Alba Iulia: DEER investește aproape un sfert de miliard de euro in modernizarea și dezvoltarea…

- Bani pentru contoare inteligente de masurare a energiei electrice la Alba Iulia. Contract semnat de DEER Electrica Distribuție Energie Electrica Romania (DEER) va implementa sistem de masurare inteligenta a energiei electrice la Alba Iulia. Banii provin din Fondul pentru Modernizare. DEER a anunțat…

- Comisia Europeana intenționeaza sa adopte o lege care interzice productia si comercializarea echipamentelor electrice si electronice care contin mercur in UE, incepand cu anul 2025. Decizia va viza echipamente precum ecranele de laptop, becuri fluorescente compacte, baterii, barometre, masini de spalat,…

- Ajutorul de stat pentru producerea de energie regenerabila in agricultura. Termen prelungit la depunerea cererilor de finanțare Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) prelungeste sesiunea de depunere a solicitarilor de finantare pentru noi capacitați de producere a energiei electrice…