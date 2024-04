Autobuzele electrice sunt pe cale sa devina o realitate in Seini, Sabișa și Viile Apei „Este minunat sa aud ca autobuzele electrice sunt pe cale sa devina o realitate in Seini, Sabișa și Viile Apei! Aceste vehicule reprezinta o opțiune sustenabila și ecologica pentru transportul public, contribuind la reducerea emisiilor de carbon și imbunatațirea calitații aerului in orașe. Montarea panourilor de afișaj frontal este un pas important in pregatirea pentru implementarea acestor autobuze și in informarea pasagerilor cu privire la trasee și orele de plecare. Speram ca aceasta inițiativa va fi de succes…