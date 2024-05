Ciucă, de Ziua Tineretului: ,,Investind în tineri, investim în România” Astazi este Ziua Tineretului. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, și-a exprimat gandurile cu aceasta ocazie printr-un mesaj in care subliniaza importanța generației tinere pentru viitorul Romaniei. El afirma ca aceasta zi este dedicata celor care se afla la inceputul drumului in viața, fiind un prilej de a reflecta asupra direcției in care merge țara. Ciuca evidențiaza ca deceniile viitoare vor fi modelate de pregatirea și oportunitațile oferite tinerilor de astazi, dar și de provocarile pe care aceștia le intampina in prezent. El susține ca a acordat, ca premier, o atenție deosebita programelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

