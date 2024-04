Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins duminica in deplasarea de la Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 3-1, in etapa cu numarul 5 din play-off-ul SuperLigii. Formația lui Costel Galca a urcat pe locul secund al clasamentului.

- Antrenorul lui Metz, Laszlo Boloni, ar putea ocupa un post in conducerea unui club din play-off-ul Superligii. Sepsi a prins un loc in play-off-ul Superligii și a primit și o veste buna. Fostul selecționer al Romaniei, Laszlo Boloni, n-ar spune nu unei colaborari cu gruparea din Sfantu Gheorghe. Laszlo…

- Fundașul stanga Robert Badescu (18 ani) a marcat la debutul in tricoul Rapidului, in minutul 13 al disputei cu UTA, din runda cu numarul 28 a Superligii. Fara Andrei Borza, exclus din lot din cauza escapadei de la Iași, Cristiano Bergodi a fost nevoit sa improvizeze. Pentru a respecta regula U21 l-a…

- Patronul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat ca a cerut oficial Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) ca Istvan Kovacs sa nu mai fie delegat la meciurile echipei sale. Sepsi a pierdut acasa meciul cu Universitatea Craiova din etapa 24 a Superligii, scor 1-3, insa cu largul concurs…

- Farul Constanța a mai facut un pas important pentru calificare in play-off, dupa victoria cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, in penultima partida a etapei cu numarul 26 a SuperLigii.

- Aflata in urmarirea liderului detasat, FCSB, Rapid e neinvinsa de sase partide, castigand toate cele patru meciuri jucate in 2024 in Superliga.Vineri, 16 februarie 2024, incepe etapa a 26 a a Superligii 2023 2024, runda intinzandu se pe durata a patru zile.De la ora 20.00, a fost programat un duel din…

- Derby-ul etapei din Superliga s-a jucat sambata la Cluj, intre CFR și Rapid din București. A caștigat Rapidul, la limita, scor 1-0. Un alt meci ”derby” s-a jucat pe Arena Naționala intre FCSB și Sepsi. The post SUPERLIGA Avans de 9 puncte pentru FCSB in clasamentul Superligii first appeared on Informatia…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a spus de cate victorii mai au nevoie covasnenii pentru a-și securiza prezența in play-off-ul Superligii. Finanțatorul lui Sepsi a oferit un interviu pentru presa maghiara in care a vorbit despre situația clubului covasnean. Crede ca echipa se afla pe drumul corect,…