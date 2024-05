Huawei Watch 4 Pro Space Edition review: Multe funcții utile într-un smartwatch elegant și rezistent “Ceasul inteligent in ediție limitata este o oda adusa progresului umanitații in spațiu”. Cam asta spune Huawei despre ediția Space a ceasului Huawei Watch 4 Pro, care se lanseaza oficial incepand de astazi in Romania. Secole mai tarziu de la descoprirea sistemului solar, Huawei marcheaza avansul tehnologic intr-un punct in care vorbim despre Intenet prin sateliții lui Musk sau capsule care te pot trimite in spațiu. Watch 4 Pro Space Edition este o iterație noua a unui ceas lansat anul trecut și pe care l-am testat și noi aici la connect . Dincolo de aspect, care este similar, dar nu chiar la… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Ceasul inteligent in ediție limitata este o oda adusa progresului umanitații in spațiu”. Cam asta spune Huawei despre ediția Solar Space a ceasului Huawei Watch 4 Pro, care se lanseaza oficial incepand de astazi in Romania. Secole mai tarziu de la descoprirea sistemului solar, Huawei marcheaza avansul…

- Incepand din 04.05.2024, in programul Planetariului Cosmonaut Dumitru Prunariu Brașov apar doua noi spectacole animate, in premiera in Romania intr-un planetariu public. Filmele “Batranul savant și Zoe: Misiunea luminii” și “3-2-1, am decolat!” ofera o calatorie plina de aventura, fiind ideale pentru…

- Flavia Mihașan a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, alaturi de copiii ei. Nici Marius Moldova, fostul ei iubit, nu s-a lasat mai prejos și a distribuit cateva poze, in aceeași locație cu vedeta. In ianuarie 2024, Flavia Mihașan și Marius Moldovan s-au desparțit…

- Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) funcționeaza la parametri maximi, la cinci ani de la operaționalizare, avand un grad de inrolare de 100%. De altfel, datorita bunei funcționari a SNVM, Romania a fost deja de doua ori țara pilot pentru implementarea unor noi versiuni, mai performante,…

- Lucrarile de construcție a drumului M3 Chișinau – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu Romania (ocolirea or. Vulcanești), km 0,000-km 8,580, inregistreaza progrese continue. Antreprenorul, care a reluat lucrarile in ianuarie 2024, dupa perioada de iarna, demonstreaza o mobilizare eficienta, avind in…

- Adela Popescu a plecat in Thailanda la Radu Valcan, acolo unde prezentatorul filmeaza pentru un nou sezon „Insula iubirii”, emisiunea difuzata la Antena 1. Vedeta a calatorit singura, pe copii i-a lasat acasa. La sfarșitul lunii februarie, Radu Valcan a parasit Romania. Alaturi de o intreaga echipa,…

- CARAS-SEVERIN – Dupa cum stiti, luni, 11 martie, a fost semnat la București, contractul aferent preluarii de catre Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice SRL a afacerii de fabricare si comercializare de hidroagregate si echipamente auxiliare, precum si de prestare a serviciilor de reabilitare,…

- Intr-un an remarcabil pentru industria energiei regenerabile, WALDEVAR ENERGY S.R.L și-a consolidat poziția de lider pe piața energetica din Romania, demonstrand o dinamica impresionanta și o capacitate excepționala de realizare a proiectelor fotovoltaice. Compania a contractat un volum total de 481…