- Universitatea Craiova are parte de o partida extrem de dificila in acest sfarsit de saptamana urmand sa o intalneasca duminica, de la ora 15.30, la Sf. Gheorghe, pe Sepsi OSK. Disputa conteaza pentru etapa 24 a Superligii si conteaza enorm in privinta calificarii in play-off. Ivaylo Petev: „Trebuie…

- Adrian Mutu a debutat cu dreptul ca antrenor ale echipei CFR Cluj, care a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1) pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.Omul meciului a fost Ciprian Deac, care, desi nu a marcat, a oferit trei pase de gol. CFR a deschis scorul…

- In prima partida a etapei cu numarul 23 a SuperLigii, Farul Constanța s-a impus pe teren propriu in fața celor de la U Craiova 1948, scor 1-0. Rezultatul o duce pe campioana pana pe locul al patrulea.

- La final de an, o regasim pe poziția de lider a SuperLigii pe Politehnica Timișoara, urmata in clasament de Universitatea Cluj. Urmatoarele 3 echipe din SuperLiga se regasesc la egalitate de puncte, 23, și vor da lupta finala pentru calificarea in play-off la inceputul lunii martie 2024! Acestea sunt…

- FCSB a invins-o fara probleme pe FC Hermannstadt, cu scorul de 3-0 (2-0), sambata seara, pe Arena Nationala din capitala, intr-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.Omul meciului a fost Darius Olaru, care a marcat doua goluri (22, 45), primul cu un sut din voleu, iar al doilea cu un sut din…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 1 decembrie 2023, meciul din etapa a 18 a a Superligii, intalnind in deplasare Politehnica Iasi.Meciul s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3 2, dupa ce "marinariildquo; au condus cu 3 0 la pauza, in urma golurilor lui Budescu 9 , Rivaldinho…

- Farul Constanta are cinci meciuri la rand fara victorie in campionat patru egaluri toate pe teren propriu si o infrangere in deplasare, cu CFR Cluj .Campioana Romaniei, Farul Constanta, sustine sambata, 25 noiembrie, de la ora 17.30, meciul din etapa a 17 a a Superligii, intalnind in deplasare FC Voluntari.Formatia…