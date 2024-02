Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 28 a a Superligii, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, joaca in deplasare cu Universitatea Cluj.Partida e programata miercuri, 28 februarie 2024, de la ora 18.30.In clasament, Farul se afla pe pozitie de play off, 5, cu 41 de puncte, in timp ce formatia clujeana ocupa locul…

- Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu FCSB, 0-0, luni seara, pe Cluj Arena, in ultimul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. ''U'' a ratat un penalty, in minutul 16, prin Dan Nistor, al carui sut a fost aparat de portarul Stefan Tarnovanu, care a intervenit apoi…

- Farul Constanța a mai facut un pas important pentru calificare in play-off, dupa victoria cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, in penultima partida a etapei cu numarul 26 a SuperLigii.

- CFR Cluj a castigat categoric derby-ul local cu Universitatea Cluj, cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal, noteaza Agerpres. Gazdele au deschis scorul dupa circa 100 de secunde, prin Karlo Muhar (2), in urma unui corner. Daniel Birligea…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.Unicul gol al partidei a fost inscris de Dan Nistor (4), dintr-o minge asezata de Daniel Popa, ambii fosti jucatori…

- Candva cunoscute ca echipe infrațite, Dinamo București și Universitatea Cluj nu și-au imparțit punctele luni seara pe stadionul Arcul de Triumf, in etapa a 19-a a Superligii, clujenii ducand toate cele trei puncte grație unicului gol marcat de fostul dina

- FC Universitatea Cluj s-a impus in fața echipei FC U Craiova cu scorul de 2-1 (1-1), intr-un meci desfașurat duminica pe Cluj Arena, in cadrul etapei a 18-a a Superligii de fotbal. Ianis Stoica a deschis scorul pentru ardeleni in minutul 19, profitand de o minge respinsa de portarul Ionuț Gurau. Egalitatea…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a disputat astazi, 1 decembrie 2023, meciul din etapa a 18 a a Superligii, intalnind in deplasare Politehnica Iasi.Meciul s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3 2, dupa ce "marinariildquo; au condus cu 3 0 la pauza, in urma golurilor lui Budescu 9 , Rivaldinho…