Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu acordat cunoscutului jurnalist rus si creator de continut pe YouTube Iuri Dudi - inclus in martie 2022 pe lista "agentilor straini" de autoritatile de la Moscova - ca si-a redobandit cetatenia romana "acum 13-15 ani" si ca, la fel…

- Presedinta Maia Sandu a afirmat, intr-un interviu acordat cunoscutului jurnalist rus si creator de continut pe YouTube Iuri Dudi, ca un milion de cetațeni din Republica Moldova au pașaport romanesc. „Aceasta inseamna si pasaport european, adica Uniunea Europeana deja are in Republica Moldova un milion…

- Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii al Republicii Moldova, ii acuza de tradare pe acei politicieni care și-au ținut congresul la Moscova. Inainte sa fie numit ministru, Andrei Spinu a fost vicepremier, apoi secretar general al Președinției Republicii Moldova, deci este un colaborator apropiat al…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a dus miercuri intr-o vizita neanuntata oficial la Comrat, in conditiile in care guvernatoarea prorusa a regiunii autonome gagauze, Evghenia Gutul, se afla la Moscova si a amenintat recent ca va declara separarea Gagauzei de Chisinau, daca Republica Moldova…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu vine cu un mesaj de regret, in care susține ca condamna orice act de violența. „Suntem cu gandul la toate familiile care si-au pierdut oamenii dragi”.

- Diplomatul a fost expulzat pentru ca a organizat deschiderea de sectii de votare ilegale in regiunea separatista a Transnistriei pentru alegerile prezidentiale din Rusia. Guvernul de la Chișinau a luat aceasta decizie in semn de protest fața de deschiderea a șase secții de votare in Transnistria in…

- Republica Moldova alege libertatea, in pofida „tuturor amenintarilor” de la Moscova, a declarat, marti, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei intalniri cu membri ai diasporei din tara sa. Ea a vorbit, la evenimentul de la Bucuresti, de perspectiva aderarii tarii sale la Uniunea Europeana…

- Un incendiu a izbucnit la fabrica de avioane MIG din Moscova, care se ocupa cu repararea și fabricarea acestor tipuri de avioane. Pompierii acționeaza pentru stingerea flacarilor. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit intr-un atelier reconstruit atașat cladirii existente a uzinei, situat…