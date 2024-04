Stiri pe aceeasi tema

- Patru goluri și un final incandescent, cu Gloria salvand un punct in ultimele momente ale meciului de joi seara, cu Corvinul. Prima repriza a fost „de uitat”, atat pentru suporteri, cat și pentru fotbaliști. Buzaul a atacat inca din primele momente, dar cei care au marcat au fost oaspeții. Totul a pornit…

- Buzaul are un nou prieten in domeniul artelor, dar mai ales in domeniul social. Este vorba despre actrița romanca de etnie roma Alina Șerban. Ea a absolvit UNATC, a fost bursiera la New York, a facut un master la The Royal Academy of Dramatic Art și a fost studenta romanca a anului 2012 in Marea … Articolul…

- Buzaul va fi prezent la Jocurile Olimpice de la Paris, prin proiectul „Cea mai mare pictura din lume 2024” la care a participat Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, cu elemente de cultura tradiționala romaneasca. Vestea este data de profesoara Maria Monalisa Pleșea, președinte al Centrului Cultural…

- Gloria și-a asigura prezența in play-off grație victoriei de sambata, cscor 5 la 0, cu Viitorul Pandurii. Cele trei puncte au propulsat gruparea din Crang pe locul IV al ligii secunde. Cu 34 de puncte, Buzaul este, insa, devansat doar de Unirea Slobozia, intr-un clasament al gruparilor care au drept…

- Sambata, 9 martie 2024, Stefan Coman, consilierul presedintelui Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, a participat, la Jijila, la spectacolul aniversar Glasul Strabunilor 10 ani, organizat de grupul cu acelasi nume din localitatea tulceana.As dori sa incep prin a mi exprima recunostinta fata…

- Lucia Dumitrescu, o voce de aur a Buzaului, a urcat vineri seara pe scena Salii Palatului alaturi de trupa „Proconsul”, care a aniversat 25 de ani de activitate muzicala. Ea a concertat in calitate de invitat, pentru ca a inceput colaborarea cu Proconsul cu mulți ani in urma. Prezența alaturi de „Proconsul”…

- Potrivit calendarelor olimpiadelor naționale școlare din anul școlar 2023-2024, Olimpiada Naționala de Chimie are faza județeana pe 23 martie și faza naționala intre 28 aprilie și 2 mai la Buzau. Buzaul a obținut dreptul de a organiza olimpiada, in urma rezultatelor obținute anul trecut, cand Eleva…

- Daca bucureștenii, clujenii și moldovenii considera ca orașele in care locuiesc sunt printre cele mai frumoase și cu mari mize economice, politice și sociale, buzoienii nu au o parere atat de buna despre orașul lor, cel puțin asta reiese dintr-un raport al Ministerului Dezvoltarii. Cand vine vorba de…