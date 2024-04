Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul a fost trimis in judecata la finalul anului trecut. Alaturi de el, frații Ștefan Ciprian Constantin și Costin Anton Constantin sunt acuzați de trafic de droguri de risc și de mare risc, in forma continuata, deținere de droguri de risc și de mare risc in vederea consumului in forma continuata,…

- Reținerea fraților Andrew și Tristan Tate de catre autoritațile romane ar fi venit dupa suspiciunea ca aceștia ar fi intenționat sa fuga din țara, lansata de un influencer american, in cadrul unui live, potrivit lui Eugen Vidineac, consilier juridic al inculpaților, care a negat insa acuzațiile date

- Polițiștii ilfoveni au pus la cale un plan tactic bine pus la punct pentru capturarea fraților Andrew și Tristan Tate, in condițiile in care britanicii și-au luat masuri de precauție pentru a se apara impotriva unor noi descinderi. Ca urmare, echipele de polițiști le-au pregatit o surpriza, iar SPYNEWS…

- Primarul comunei prahovene Baltesti, Ion Radu, a fost retinut marti pentru comiterea mai multor infractiuni care au legatura cu exercitarea functiei de edil. Acesta este acuzat de abuz, conflict de interese, delapidare. Primarul comunei prahovene Baltesti, Radu Ion, a fost retinut pentru 24 de ore,…

- Extradarea fraților Andrew și Tristan Tate, reținuți luni seara in baza unor mandate europene de arestare emise in Marea Britanie, ar putea fi dificila deoarece ei sunt judecați acum in Romania, iar prioritare sunt procedurile judiciare in țara unde se afla suspecții.

- Mai multe perchezitii au avut loc in Bucuresti pentru anihilarea unei grupari specializate in falsificarea fiselor medicale pentru cei care solicitau reinnoirea permisului de conducere, iar acestea primeau documentele fara a face controlul medical. Cinci persoane au fost arestate preventiv in acest…