Cheltuielile pentru masa de Paşte vor fi superioare celor pentru cadouri (studiu) Mai mult de trei sferturi dintre romani spun ca nu au economisit pentru cumparaturile de Paste, arata EY Romania in studiul derulat in avansul Sarbatorilor de Paste 2024. Potrivit studiului, cheltuielile pentru masa de Paste vor fi smai mari decat cele pentru cadouri, avand in vedere ca aproape jumatate dintre respondenti au spus ca vor cheltui de la 400 pana la 1.000 de lei (49%), iar procentul imediat urmator, cu 25%, este cel al persoanelor care vor cheltui intre 1.000 si 1.500 lei si peste acest prag. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

