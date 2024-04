Stiri pe aceeasi tema

- FRF a demarat proiectul de dezvoltare a calitaților tehnice individuale, destinat copiilor cu varste intre 10 și 14 ani. Proiectul a fost prezentat deja antrenorilor de copii și juniori din mai multe orașe și iși propune sa ajunga in toate județele din Romania. Pana in acest moment, peste 500 de copii…

- Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat repartizarea pe destinatii a sumei prevazute in bugetul Judetului Maramures, pe anul 2024, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unitaților de cult Astfel, au fost aprobate urmatoarele sume: 1.900.000 lei – sprijin financiar pentru unitatile…

- Noua Dacia Duster poate fi comandata in Romania. Prețurile pornesc de la 18.800 euro pentru versiunea Essential ECO-G 100 Dacia a deschis comenzile pentru noua generație Duster. SUV-ul produs la Mioveni are un preț de baza de 18.800 de euro in Romania. Prezentat in premiera mondiala la sfarșitul lunii…

- La stația de epurare a apelor uzate din orașul Mioveni (Argeș), namolul este transformat in compost fertilizant pentru terenurile agricole, iar costurile cu eliminarea namolului sunt reduse cu 80%.

- FC Argeș iși pierde sponsorul principal. Omul de afaceri Viorel Tudose a anunțat ca-și va retrage sprijinul financiar. Sezonul in care ar trebui sa se bata pentru revenirea in Superliga, dupa retrogradarea de vara trecuta, decurge dezolant pentru FC Argeș. Din toate punctele de vedere. In campionatul…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, iși propune din nou sa modernizeze Hidrocentrala Vidraru, situata pe raul Argeș, printr-o noua licitație publicata in sistemul electronic de achiziții publice, SEAP. Aceasta reprezinta a șasea incercare de retehnologizare a centralei,…

- ACSO Filiași a pierdut, scor 2-3, partida amicala susnținuta miercuri, in deplasare, in fața divizionarei secund CS Mioveni. Jocul a fost antrenanet, cu ocazii de ambele parți și cu goluri foarte frumoase. Pentru gruparea din Argeș au marcat Garutti (’23), Marco Dica (’68) și Mihai Costea (’90). Doljenii…

- Ciolacu vrea sa circule numai cu Dacia Duster Premierul Marcel Ciolacu a anuntat azi, dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni, ca masina sa, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster, pentru ca, asa cum in Franta, masina guvernului si a autoritatilor este Renault, in Romania, masina autoritatilor…