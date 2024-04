Proiect de dezvoltare a ­tehnicii individuale pentru copii FRF a demarat proiectul de dezvoltare a calitaților tehnice individuale, destinat copiilor cu varste intre 10 și 14 ani. Proiectul a fost prezentat deja antrenorilor de copii și juniori din mai multe orașe și iși propune sa ajunga in toate județele din Romania. Pana in acest moment, peste 500 de copii cu varste intre 10 și 14 ani, dar și peste 300 de antrenori, au participat la astfel de antrenamente. S-au desfașurat acțiuni in: București: Progresul Spartac, FC Rapid, Juniorul București, Prosport București, Concordia Chiajna Pitești: FC Argeș, CS Mioveni, Aurul Brad Ploiești: ACS Petrolul 52,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- O noua acțiune din proiectul de dezvoltare a calitaților tehnice individuale, destinat copiilor cu varste intre 10 și 14 ani, a avut loc la Complexul Turistic de Natație din Targoviște, potrivit mediafax.

