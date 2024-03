Stiri pe aceeasi tema

- In plina perioada de turbulențe la FC Argeș, Eugen Neagoe a lasat diplomația deoparte. In ultima conferința de presa, premergatoare meciului de la Hunedoara, „Geana” nu s-a ferit sa taxeze, de fața cu jurnaliștii, stangaciile conducerii piteștenilor. Au trecut aproape cinci luni de cand Eugen Neagoe…

- Chindia Targoviște, CS Tunari, Ceahlaul Piatra Neamț, FC Argeș și Metaloglobus sunt echipele care au obținut victorii, sambata, in etapa a 17-a din Liga 2 la fotbal. Citește și: Un tanar a ieșit la plimbare cu trotineta pe Autostrada Soarelui FC Argeș a intalnit pe Stadionul Orașenesc din Mioveni pe…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 17-a a Ligii a II-a:CS Alexandria - CS Tunari 0-1Ceahlaul - CSC Dumbravita 2-0 CSM Slatina - CSM Resita 0-0FC Arges - Progresul Spartac 1-0 Metaloglobus - Concordia 2-0Unirea Dej - Chindia…

- La conferința de presa organizata joi, 29 februarie, inaintea meciului FC Argeș – Progresul Spartac ’44 din etapa a 17-a a ligii secunde de forbal, antrenorul Eugen Neagoe a spus ca inca nu i-a trecut supararea legata de partida pierduta, luni, la Miercurea Ciuc (cu 1-2). Citește și: Contestația privind…

- Spuneți-ne, va rugam, cateva cuvinte despre aceasta perioada de pregatire? Cum au decurs antrenamentele? – Totul a fost in regula. Am avut și perioade cand am putut sa ne antrenam și pe teren bun, bunicel, pentru aceasta perioada, și aici ma refer la perioada din cantonamentul de la Curtea de Argeș,…

- Joi, 22 februarie – ora 19.30: Concordia Chiajna – Ceahlaul Piatra Neamt.Sambata, 24 februarie – ora 11.00: CSC Dumbravita – Unirea Slobozia, Corvinul Hunedoara – CSM Slatina, CSM Reșița – CSA Steaua, CS Mioveni – CSM Alexandria, CS Tunari – Unirea Dej; ora 11.30: Chindia Targoviste – Metaloglobus Bucuresti.Duminica,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ceata, valabila duminica dimineata, in noua judete din sudul si sud-estul tarii. Acolo, vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, iar in functie de conditiile locale se poate forma ghetus.Administratia Nationala de…

