Destinații din Europa unde sunt cele mai mari riscuri să fii jefuit S-a facut un studiu. Unele dintre cele mai populare locuri turistice din Europa sunt, din pacate, insoțite de unele dintre cele mai grave statistici privind furturile de buzunare de pe continent, transmite Euronews.com . Conform studiului unei companii de asigurari de calatorie, Italia a ieșit pe primul loc, cu cea mai mare proporție dintre toate țarile de pe continent, urmata de Franța și Spania. Un nou studiu realizat de compania britanica de asigurari de calatorie QuoteZone a evidențiat faptul ca multe dintre destinațiile europene populare sunt puncte fierbinți pentru hoții de buzunare. Cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

