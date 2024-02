Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu vrea sa circule numai cu Dacia Duster Premierul Marcel Ciolacu a anuntat azi, dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni, ca masina sa, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster, pentru ca, asa cum in Franta, masina guvernului si a autoritatilor este Renault, in Romania, masina autoritatilor…

- ACSO Filiași s-a impus categoric, cu 5-2, in amicalul susținut sambata dupa amiaza, pe stadionul „Aripile“, in fața echipei FCU II Craiova. Golurile invingatorilor au fost marcate de Cioabla, Vulpe, Foresti, Staiculescu, R. Oprea. Antrenorul gruparii ACSO Filiași a utilizat formule distincte in acest…

- Fundașul dreapta Florin Borța (24 de ani) a fost prezentat la divizionara secunda FC Argeș. FC Argeș i-a gasit rapid inlocuitor lui Costinel Tofan, fundaș dreapta aflat pe lista mai multor formații din Superliga. Antrenorul Eugen Neagoe a adus un fotbalist pe care il cunoaște foarte bine. A colaborat…

- Esteban Orozco, 25 de ani, fundașul central al lui FC Argeș, a fost unul dintre cei mai buni oameni din naționala Guineei Ecuatoriale in surpriza produsa la Cupa Africii pe Națiuni, remiza in fața Nigeriei, 1-1. Pentru Guineea Ecuatoriala a evoluat și Basilio Ndong, fundașul Universitații Craiova. Guineea…

- A fost promulgata Legea privind Ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, aceasta intrand in vigoare la data de 5 ianuarie a.c. In acest context, potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, «prezentul imprumut in valoare de 100 milioane…

- Un caz special s-a aflat azi pe ordinea de zi a Comisiei de Disciplina FRF. CS Mioveni, ocupanta locului 4 in Liga 2, cu 26 de puncte, este in pericol iminent de depunctare in urma litigiului cu 5 dintre jucatorii neplatiți din sezonul precedent. Este vorba despre Liviu Antal (acum la Zalgiris - Lituania),…

- Autoritațile federale americane au pus sub acuzare un numar de 14 romani banuiți de implicare in activitatea unui grup infracțional, cunoscut sub denumirea de „SANDU SYNDICATE”, al carui lider a fost arestat in cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA. Procurorii DIICOT și polițiștii romani au efectuat,…

- Echipa secunda a clubului Universitatea Craiova a pierdut, scor 1-5, partida susținuta vineri, pe stadionul „Aripile“, in fața formației ACSO Filiași. Confruntarea a contat pentru etapa a 12-a din Liga 3 – seria 7. Oaspeții au deschis scorul prin Robert Petre, care a intors un adversar și a șutat imparabil,…