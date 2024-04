Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut, marti, pentru trafic de droguri de mare risc dupa ce a fost depistat ca detinea si comercializa cocaina si alte substante psihoactive, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Elevii Liceului Teoretic "Callatis" i au primit in vizita pe politistii Biroului Rutier al Politiei Municipiului Mangalia, prilej cu care au participat la lectii de educatie rutiera. Astfel, au avut ocazia sa invete sa traverseze regulamentar si cum sa circule in siguranta pe strada, transmite Inspectoratul…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns sa dea cu subsemnatul la politie, dupa ce a sicanat un alt conducator, pe DC 39, si l a amenintat cu un pistol, anunta Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta. Dupa ce si a dat seama de gravitatea situatiei, l a ascuns in compartimentul rotii de rezerva. Agentii…

- Un barbat este audiat de politisti dupa ce, vineri, in cartierul Tomis Nord din municipiul Constanta, a atacat pe strada o femeie de 81 de ani, iar dupa ce victima a reusit sa intre in scara blocului unde locuieste a fost in continuare agresata, a informat Inspectoratul de Politie Judetean.

- Un barbat si o femeie au fost retinuti de politisti dupa ce prin santaj au obtinut peste 30.000 de lei de la persoane care fusesera filmate in ipostaze intime, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Un tanar de 18 ani este grav ranit dupa ce, joi, pe DN 38 in apropierea localitatii Amzacea, a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un copac de pe marginea soselei, autovehiculul luand foc si arzand in totalitate, potrivit Agerpres. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta,…

- Doua femei cu varste de 82 de ani, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuinta din comuna Stefan cel Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.

- Un tanar de 23 de ani a murit duminica dimineata, in municipiul Constanta, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un sens giratoriu si s-a rasturnat.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat, printr-un comunicat de presa, ca in jurul orei 6,00, politistii Serviciului…