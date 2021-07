Scandalul șampaniei continuă. Franța amenință Rusia cu Organizația Mondială a Comerțului Guvernul Franței a declarat marți ca ar putea sesiza Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) cu privire la planurile Moscovei de a forța producatorii de șampanie sa adauge denumirea &"vin spumant&" la produsele lor vândute în Rusia, relateaza Reuters.

Producatorii de șampanie sunt &"scandalizați&" dupa ce Vladimir Putin a promulgat o lege care presupune ca doar vinurile spumante rusești pot purta eticheta de &"shampanskoye&".

Unii producatori francezi - care afirma ca numai produsele din regiunea franceza Champagne ar trebui sa fie vândute sub denumirea șampanie - au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

