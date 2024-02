Premierul slovac: Unele state occidentale iau în considerare acorduri bilaterale pentru a trimite trupe în Ucraina Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina si a adoptat o pozitie considerata de unii critici drept prorusa, nu a oferit detalii, iar alti lideri europeni nu au comentat deocamdata remarcile sale. El s-a exprimat inaintea unei intalniri a liderilor europeni la Paris la care urmeaza sa participe si el in cursul zilei de luni. „Ma voi limita sa spun ca aceste teze (in… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron, dupa o intalnire cu mai mulți șefi de stat la Palatul Elysee, pe 26 februarie, a anunțat crearea unei coaliții pentru a oferi sprijin de urgența Ucrainei. El a promis armatei ucrainene aprovizionarea cu rachete și bombe cu raza medie și lunga de acțiune și n-a exclus…

- Ar fi premiera premierelor in razboiul din Ucraina! Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, conform Reuters. Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, la Paris, in Franța, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei, organizata de președintele francez Emmanuel Macron. Reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei are loc luni, la Paris, este organizata de președintele Franței, Emmanuel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP.

- Șeful spionajului militar ucrainean a declarat marți, 30 ianuarie, ca se așteapta ca ofensiva forțelor ruse pe linia frontului de est sa se stinga pana la inceputul acestei primaveri, informeaza Reuters.Moscova și-a intensificat toamna trecuta atacurile in secțiunea nord-estica a liniei frontului, incercand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri companiilor din industria franceza de aparare sa grabeasca trecerea la "modul de economie de razboi", pentru a raspunde mai repede nevoilor Ucrainei in razboiul cu Rusia, transmite France Presse."Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni", pentru…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca Rusia e pregatita sa discute cu Ucraina, SUA si Europa despre viitorul Ucrainei daca acestea doresc acest lucru, dar ca Moscova isi va apara interesele nationale, relateaza Reuters.