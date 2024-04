Salariile din Parlament au crescut. Austeritatea e doar pentru noi! Salariile lunare ale unor angajați in Parlament au crescut in mod considerabil, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, in timp ce 40% dintre pensionari iși pun speranța in recalcularea din septembrie anul acesta. Salarii la zi, in Parlament Iata și cateva exemple de salarii la zi in Parlament : un secretar are 21.200 de lei lunar, un director – 15.000 de lei și un consilier – 10.000 de lei. Un secretar, care anul acesta incaseaza in fiecare luna 21.200, anul trecut avea, lunar, 20.200 de lei. La salariile lunare se adauga și sporurile intre 600 și 1.500 de lei. Este o creștere a salariului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

