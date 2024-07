Deciziile de recalculare a pensiilor vor ajunge la pensionari in perioada 16-31 august, a declarat duminica Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, referindu-se la stadiul implementarii noii legi a pensiilor. Colegii de la Casele Teritoriale de Pensii au inceput deja listarea acestor decizii. Ministrul a subliniat ca este important ca fiecare pensionar sa știe ca, in […] The post Ministrul Muncii, despre recalcularea pensiilor: In urma recalcularii, nicio pensie nu va scadea appeared first on Puterea.ro .