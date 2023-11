Stiri pe aceeasi tema

- La Slatina, decorațiunile de Craciun ies din tipare. Primaria a amenajat un adevarat safari cu girafe, elefanți și lei pe langa bradul de Craciun. Lipsesc oamenii de zapada, renii și chiar banalul Moș Craciun.

- O racheta lansata in cadrul luptelor dintre militanții Hamas și Israel a lovit vineri dimineața un oraș balnear egiptean situat la aproximativ 220 km de Fașia Gaza. Racheta a lovit o unitate medicala din Taba, ranind cel puțin șase persoane. Nu a existat nicio revendicare a responsabilitații dupa explozie.…

- Primarul Florin Petre nu are nimic impotriva deschiderii unei noi stații GPL in Crevedia, la nici doua luni de la explozia devastatoare in care au murit 6 oameni și au fost zeci de raniți. Noua stație GPL va fi amplasata chiar langa o cafenea, Drumul Național București – Targoviște și cateva case. …

- Un cetațean turc a facut un scandal monstru intr-un parculeț de langa București dupa care a devenit violent și a rupt bancile pe care stateau mai multe femei. Polițiștii din Ilfov au deschis un dosar penal dupa ce au fost informați ca un barbat distruge banci intr-un parculeț din Dobroești, incidentul…

- UPDATE. Salvatorii ISU au confirmat trei decese pana in acest moment. Datele nu sunt finale, intrucat mașina strivita intre cele doua TIR-uri a fost distrusa complet și este, in continuare, extrem de dificila identificarea numarului de victime. Pompierii au reusit sa ajunga la vehiculul deformat, prins…

- Un accident grav a avut loc, marți, pe o trecere de pietoni de langa o scoala din Sighetu Marmatiei. O fetita in varsta de 10 ani, bunica si matusa ei au fost spulberate de o masina in timp ce traversau strada. Un elicopter SMURD a fost trimis sa o preia pe copila care a ramas […] The post Accident…

- Rusia a doborat marti dimineata cel putin trei drone lansate de Ucraina care vizau capitala tarii, a declarat Ministerul rus al Apararii. Resturi ale unuia din mecanismele explozive au cazut intr-o zona unde se afla o resedinta oficiala a lui Vladimir Putin, iar atacurile au perturbat din nou traficul…