O serie de cutremure de o intensitate inedita in ultimii 40 de ani au fost inregistrate luni seara in regiunea vulcanica a Campiilor Flegree, langa Napoli, sudul Italiei. Autoritațile au transmis ca nu s-au produs pagube majore. Un cutremur cu magnitudinea 4,4, cel mai puternic din ultimii 40 de ani, a fost inregistrat la ora