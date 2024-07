Stiri pe aceeasi tema

- La numai 16 ani, a devenit cel mai tanar jucator din istorie care inscrie un gol la Campionatul European de Fotbal. A facut-o aseara in meciul Spaniei cu Franța. Presa internaționala publica mai multe poze cu Lamine Yamal bebeluș – intr-o ședința foto alaturi de Lionel Messi din 2007, scrie europafm.ro. …

- O fotografie cu Lionel Messi, fostul jucator al celor de la Barcelona, a devenit virala! Starul argentinian apare langa un bebeluș, care este puștiul minune Lamine Yamal, la sfarșitul anilor 2000, și il binecuvanteaza. Imaginea a devenit virala dupa ce a fost distribuita pe social media de tatal internaționalului…

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada, in toata tara, cu valori mai ridicate in sudul tarii, pana la inceputul lunii august. Saptamana 08.07.2024 – 15.07.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit celui mai recent raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Peste 7 milioane de cazuri de febra denga au fost raportate in America in…

- Un sirop de tuse pediatric de la Johnson & Johnson’s a fost retras de pe piața, in Africa de Sud, dupa ce au fost descoperite niveluri ridicate de dietilen glicol din siropul de tuse. Acestea au fost legate de moartea a zeci de copii. Este alerta medicala. Autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii…

- Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL la Primaria Bucureștiului, a transmis vineri seara un mesaj pe Facebook in care-și ironizeaza contracandidații. „Practic, o sa intru in cartea recordurilor ca ca primul candidat retras care caștiga alegerile”, a scris Cirstoiu. „Hai ca m-au…

- Datele referitoare la inflația din martie conduc la prognoza ca prima reducere a ratei dobanzii de politica monetara efectuata de BNR va avea loc pe 13 mai, se arata intr-o analiza a Grupului Erste, care deține BCR. Institutul National de Statistica (INS) a transmis ca rata anuala a inflatiei a scazut…

- Generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a avertizat Congresul american ca efectivele de trupe desfașurate acum in Ucraina de armata rusa sunt mai mari decat la inceputul invaziei și ca Kievul ramane fara timp din cauza penuriei de proiectile și alte muniții, relateaza…