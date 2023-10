S-au terminat lucrările pe strada Traian. Pistele de biciclete au o mixtură fabricată în Huși (FOTO) FINAL… Autoritațile locale au facut, zilele trecute, recepția la lucrarile de pe strada Traian. Acestea au constat in refacerea parții carosabile in lungime totala de 900 m liniari, realizare trotuare, canalizații tehnice cu o lungime totala de 2090 m liniari, marcaje și semnalizare rutiera. Pistele de biciclete au o mixtura colorata realizata din pigmenți naturali, […] Articolul S-au terminat lucrarile pe strada Traian. Pistele de biciclete au o mixtura fabricata in Huși (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

