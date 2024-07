Stiri pe aceeasi tema

- Este pericol pe o strada din Galați, care a inceput sa se surpe. O mașina parcata in fața unei terase din centrul orașului a ramas blocata intr-o groapa care a aparut brusc in șosea. Proprietarul mașinii se oprise sa bea o cafea la terasa, iar la un moment dat a auzit un zgomot puternic și […] Articolul…

- DOSAR… Accidentul a avut loc in jurul pranzului și a fost provocat de un barbat de 39 de ani, la volanul unui autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Acesta nu s-a asigurat corespunzator la ieșirea dintr-o parcare și a lovit un pieton de 68 de ani. “Procedand la efectuarea de verificari, polițiștii…

- UPDATE 5: Cele 7 victime ale accidentului care s-a petrecut in aceasta dimineața la doi pași de pensiunea Mira au fost transportați la spitalul din Barlad. Dupa evaluare s-au efectuat examinari radiologice și ecografice. Cel mai tanar dintre pasageri, un minor de 14 ani din Unțești, comuna Bogdanești…

- UPDATE 2: In urma verificarilor efectuate de catre politistii de la Rutiera s-a stabilit ca vinovat de producerea accidentului a fost tanarul de 19 ani, din Barlad. Asigurat la iesirea dintr-o parcare si a fost lovit de catre celalalt autoturism condus de un tanar de 24 de ani. «Procedand la efectuarea…

- DUREROS… O tragedie fara margini s-a petrecut noaptea trecuta pe DJ 243, in zona localitații Perieni, unde doua angajate ale complexului Lebada din Barlad, care se aflau intr-o mașina, au murit in urma unui accident rutier de grav. Bianca avea 24 de ani și era barmanița, iar colega sa de serviciu, Petronela,…

- RISC… Un copil in varsta de 2 ani a fost accidentat in ziua de Florii, pe o strada din orașul Murgeni, dar doar norocul a facut ca micuțul sa scape cu rani minore, in urma impactului. Copilul era plimbat intr-un carucior de bunica sa și, la un moment dat, un șofer neatent, dand vehiculul cu […] Articolul…

- GRABIT… In aceasta seara, pe o strada din municipiul Barlad s-a produs un accident rutier, in care a fost implicat un vehicul condus de un cetațean ucrainean, care nu a acordat prioritate. Ieșind brusc in intersecția strazilor „Ștefan Procopiu” și „Vasile Lupu”, șoferul ucrainean a izbit in plin mașina…

- NECUGETAT… Un episod tragic a avut loc la Barlad, unde, ieri, 13 aprilie, o femeie s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din oraș. Vecinii au fost cei care au vazut-o și au incercat sa o opreasca, insa aceasta s-a dovedit hotarata sa iși puna capat zilelor. Le spunea celor care voiau sa […] Articolul…