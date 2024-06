A început corectarea lucrărilor de la Evaluarea Națională. Cum se face repartizarea acestora către profesori EXAMEN… Corectarea lucrarilor de la Evaluarea Naționala a inceput ieri, 28 iunie, in centrele județene. Acestea nu au mai fost trimise in alte județe, așa cum se intampla pana acum, pentru ca evaluare se face digitalizat. Lucrarile au fost scanate și incarcate pe o platforma, unde, apoi, profesorii intra și le corecteaza. „Lucrarile se repartizeaza […] Articolul A inceput corectarea lucrarilor de la Evaluarea Naționala. Cum se face repartizarea acestora catre profesori apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluare Nationala 2024: Precizari din partea ministrului Ligia Deca, legate de repartizarea elevilor și corectarea lucrarilor Evaluare Nationala 2024: Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca Evaluarea Naționala care va incepe pe data de 25 iunie cu proba de Limba si literatura romana, se va desfasura…

- DECIZIE… Problemele de sanatate ale fostului preșdinte șpagar al CJ Vaslui au impresionat, se pare, judecatorii Tribunalului Vaslui. Marți dimineața, Buzatu s-a prezentat in fața judecatorilor, dar mersul sau șchiopatat trada probleme de sanatate. Mai mult, la ieșirea din cladirea instanței, Buzatu…

- PROCEDURA… Dumitru Buzatu a revenit astazi la Tribunalul Vaslui, unde instanța ii verifica temeinicia menținerii masurii arestului la domiciliu. Imbracat elegant, la costum gri, dar parca mai sobru și mai ganditor decat data trecuta, fostul președinte de Consiliu Județean, acuzat de procurorii DNA ca…

- Dupa disparitia prematura a lui Mitica, in acest an electoral pesedistii au ales sa o arda pe uneala. Care si cum si-a depus candidatura a avut parte de sustinerea confratilor. Ca sa se simta oamenii sprijiniti. De parca o sa-l doara in fund pe domnul Boros daca Braniste, de exemplu, o sa castige sau…

- MOBILIZARE… Actualul vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, și-a depus joi dosarul de candidat pentru funcția de președinte al CJ Vaslui din partea PSD la Biroul Electoral Județean (BEJ) pentru alegerile locale din 9 iunie. Acesta nu a venit singur,…

- SUPARARI… Conducerea PSD Vaslui a stabilit ordinea de pe listele de consilieri locali pentru alegerile din 9 iunie. O ordine care lasa loc multor discuții, mai ales ca “lupii” tineri din partid, care in mandatul trecut au urlat din toți rarunchii la adversarii politici, vor trebui sa traga tare pentru…

- ȘOCANT… Muncitorii care lucreaza pe șantierul din curtea Spitalului 2 din municipiul Vaslui au avut parte de o descoperire șocanta. In timp ce sapau cu excavatoarele, aceștia au dat peste un vechi cimitir, care dateaza de la jumatatea secolului 19. Pana in prezent, 13 schelete umane au fost scoase la…

- REZOLVARI… Biroul Electoral Județean (BEJ) este unul cosmopolit la Vaslui. Pe langa reprezentanții partidelor politice parlamentare, printre magistrați, iata ca apar și “tatari”, și “unguri”. Cu ungurii ne-am pricopsit in județ de la prezența fostului prefect maghiar la Vaslui, Levente Csaba Szekely,…