Romanian House Mafia revine cu un nou single – Fly Me To The Moon

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ultima sa colaborare de succes alaturi de Carla’s Dreams pentru piesa ”N-aud”, EMAA revine cu un nou single – ”Sufletu’ Imun”, o piesa personala, unde versurile te vor purta departe de agitația zilelor, de gandurile apasatoare, lasand in urma lor doar starile de bine. ”Sufletu Imun” reprezinta,…

- Little Sis Nora lanseaza piesa electro – „Rave In My Garage”, insoțita și de un videoclip animat și plin de culoare. Titlul piesei completeaza perfect ritmul crescendo al refrenului si sunetele electronice, ducandu-ne cu gandul chiar la un houseparty de pomina. Single-ul „Rave In My Garage” a fost scris…

- ABBA a revenit in top 40 al clasamentului american al albumelor dupa trei ani, colectia de hituri „Gold” urcand 80 de locuri dupa anuntul reunirii trupei si al lansarii unui nou album. In același timp, noile single-uri au intrat și ele in top. „Don’t Shut Me Down” si „I Still Have Faith in You” ocupa…

- Yuka, una dintre cele mai tinere și talentate artiste semnate Global Records, lanseaza cel de-al doilea single al ei – „Waste Your Love”, o piesa despre dragostea adolescentina. „’Waste your Love’ e mult mai mult decat o piesa. E o intreaga poveste despre cat de greu e sa iei decizii ca adolescent.…

- Dupa succesul albumului “Dreamland” si al hit-ului international “Heat Waves”, trupa britanica Glass Animals a lansat piesa “I DON’T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE)”.Materialul “Dreamland” a debutat pe locul 2 in Billboard Hot 200 anul trecut, iar melodia “Heat Waves” a acumulat peste 930 milioane de…

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- Romanian House Mafia revine cu o noua lansare – „Hola!”, in colaborare cu Jade Shadi și Minelli. Piesa este un remake al hit-ului din 2019 – „Mariola”, piesa ce s-a regasit in playlist-urile tuturor iubitorilor de distracție. Minelli s-a facut remarcata la nivel internațional datorita ultimei sale lansari…

- Cunoscutul DJ rus, RUDENKO, lanseaza in colaborare cu Aritmiya un remake al propriului sau hit din anul 2010 – „Goodbye’21”, piesa ce va fi cu siguranța pe placul tuturor pasionaților de muzica dance. Ana Sirbu este omul din spatele versurilor piesei, Leonid Rudenko impreuna cu Radu Sirbu lucrand pentru…