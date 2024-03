Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Erika Isac, autoarea piesei „Macarena”, ce a starnit o furtuna pe rețelele de socializare, a dezvaluit miercuri, pentru Pagina de Media, ca versurile melodiei au fost inspirate din experiențelor sale și ale femeilor din jurul ei. Artista a catalogat reacțiile negative primite ca fiind frustrari…

- Exista versuri, instrumentale și voci care au capacitatea de a atinge suflete din numeroase generații, iar piesa „Clipe” este cel mai bun exemplu. Spre bucuria tuturor, YUKA se alatura formației 3 Sud Est pentru a aduce o noua viața acestei piese memorabile. Conștienta de puterea muzicii de a conecta…

- Piesa ,,Ai fost” a adus doar bucurie de la lansarea sa oficiala, atat pentru artiști, cat și pentru fanii acestora. La un an de la lansare, cu 22 de saptamani in Top 10 Media Forest și 7 saptamani consecutive pe poziția #1, ,,Ai fost” este numita cea mai ascultata piesa de la radio din 2023.... View…

- Dupa ce ne-a facut sa dam din cap pe ritmuri dnb in ultimul sau EP, “MAT-STHANI SARVA-BHUTANI”, Killa Fonic se intoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesa in italiana: “NECROMANCER”. O chitara energica te va ghida in lumea invaluita de mister a artistului, care iși spune impecabil versul…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…

- ,,Pastila de somn” este piesa pe care sa o asculți ca sa simți ca poți sa faci orice, e ca un duș rece care sa-ți dea energie. Holy Molly vine cu cea mai buna recomandare medicala…muzica, iar de data asta, piesa care v-a cucerit se aude live, printre lucrari arta, la Kulterra Gallery. Kulterra este...…

- ,,Inimi Noi” este cea mai noua piesa semnata Cezar Guna. Artistul reușește inca o data sa aduca in centrul atenției tema iubirii, surprinzand cu pricepere atracția nemasurabila pentru o prezența feminina. Cu un instrumental bogat in influențe balcanice, piesa emana o atmosfera senzuala și seducatoare.…

- Toate inimile frante, toate lacrimile varsate sunt ingropate la propriu de Theo Rose in piesa ,,Soarele Meu”. Piesa extrasa de pe coloana sonora a filmului recent lansat, Miami Bici 2, are parte acum și de un videoclip. Imbracata sobru, de gala, Anamaria Prodan este protagonista videoclipului, pregatita…