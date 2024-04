Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de 20 de ani de la lansarea legendarei piese ”Dragostea din tei” a trupei O-Zone, unul din cei mai cunoscuți Dj din lume a reinventat celebra melodie. ”Initial cind am auzit pentru prima data sample-ul piesei postat de David Guetta pe Instagram, am avut un sentiment de Deja vu! E dovada…

- Hitul trupei O-zone, „Dragostea din tei” are inca o versiune. De aceasta data, una a celui mai bun DJ al lumii, David Guetta. Este o colaborare cu One Republic si reprezinta practic cel mai mare proiect muzical din ultimii ani in care se aude refrenul compus de Dan Balan, liderul trupei O-Zone, scrie…

- Dreptul demnitarilor romani de a-si dori unirea se termina „acolo unde incep drepturile moldovenilor”, a declarat joi fostul presedinte prorus al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, intr-un comentariu dupa ce prim-ministrul roman Marcel Ciolacu a declarat ca sustine unirea Republicii Moldova…

- Luis Gabriel a recunoscut! Celebrul interpret de muzica de petrecere a raspuns la una dintre cele mai așteptate intrebari ale fanilor sai. Iata cați bani a caștigat manelistul din cea mai virala piesa a lui, intitulata "Toate diamantele"!

- Ludmila Balan este astazi omagiata. Mama lui Dan Balan a implinit 65 de ani și a primit sute de mesaje de felicitare pe rețelele sociale. Cu ocazia aniversarii sale interpreta a lansat o noua melodie alaturi de naistul Cezar Ciuium sub denumirea „Undeva”, scrie SHOK.md .

- Dupa ce interpretarea live a piesei ,,Oriunde ai fi” s-a viralizat pe toate platformele sociale, Dan Balan lanseaza oficial piesa care i-a atins pe toți fanii sai, alaturi de un videoclip cu imagini din 1995, pe cand artistul avea doar 15 ani și compunea primele versuri ale piesei. ,,Oriunde ai fi”…

- Renumita artista de muzica populara, Lavinia Goste, isi surprinde din nou fanii și iubitorii de folclor autentic prin lansarea noului sau proiect muzical, „Cantecul Miresei”. Piesa, ce aduce un omagiu autenticitații și frumuseții tradițiilor romanești, reprezinta o incursiune in atmosfera obiceiurilor…