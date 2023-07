România este lovită de fenomene meteo din ce în ce extreme precum tornadele De la grindina de mari dimensiuni, pana la tornade care au ingrozit lumea. Saptamana aceasta meteorologii au emis alerta de cel mai inalt nivel de tornada. Specialiștii avertizeaza ca fenomenele care urmeaza vor fi și mai dure, asta pentru ca schimbarile climatice sunt ireversibile. Anual, in Europa sunt raportate in jur de 800 de tornade, insa intensitațile acestor fenomene meteo extreme nu reușesc sa ajunga la puterea celor din Statele Unite datorita climei.Tromba vartejului se formeaza in urma rafalelor de vant, atunci cand aerul cald este impins violent spre cer, iar aerul rece coboara la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

