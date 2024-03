Care este localitatea fără apă şi canalizare, dar cu bazin olimpic Primarul localitați Jupanesti din județul Gorj a starnit valuri de nemulțumire in randul cetațenilor, dupa ce a anunțat planuri ambițioase pentru construcția unui bazin… olimpic. Surprinzator, inițiativa primarului de la Jupanesti vine in contextul in care comuna se confrunta cu lipsa facilitatilor de baza, precum apa curenta și canalizarea. Sute de localnici și-au exprimat indignarea, argumentand ca fondurile ar fi mult mai necesare in alte domenii, cum ar fi imbunatațirea infrastructurii școlare și renovarea bailor. Primarul si-a aparat proiectul, susținand ca acesta va aduce beneficii comunei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

