Anatomia finanțării politice: jocurile de putere și banii publici din spatele organizațiilor minorităților naționale Guvernanții au manipulat cu abilitate bugetul pentru a satisface multiple interese politice, cu rezultate remarcabile pentru organizațiile minoritaților naționale. Suma destinata acestora a crescut constant in ultimii ani, atingand in 2024 cifra impunatoare de 269 de milioane de lei. Aceasta alocație generoasa reprezinta o parte semnificativa din bugetul de stat și reflecta atenția crescuta acordata […] The post Anatomia finanțarii politice: jocurile de putere și banii publici din spatele organizațiilor minoritaților naționale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile si organizatiile din Romania si Ucraina lucreaza impreuna pentru a asigura drepturi egale minoritatilor nationale din cele doua state, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, la finalul intrevederii pe care a avut-o, luni, la Palatul Victori

- Catalin Gherzan: Banii publici, jucaria foștilor manageri Transelectrica! Este incredibil cum unii iși bat joc de sistem și de noi toți, afirma Catalin Gherzan. Acesta aduce in atenție cazul foștilor șefi de la Transelectrica. ”Dupa ce au fost concediați, nu numai ca au plecat cu bonusuri fabuloase,…

- Premierul ungar Viktor Orban pare sa nu fie strain de preluarea principalului post TV de stiri european, Euronews. Dupa toate indiciile, entitati apropiate de Orban au luat parte in secret la aceasta tranzacție. Oficial, lucrurile legate de preluarea Euronews stau cam așa: fondul de investitii Alpac…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, efectueaza plata aferenta ajutorului de stat in sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, aprobat de Guvernul Romaniei sub forma de grant in valoare de 100 euro/cap de animal. Suma platita este in valoare de 51.027.656…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, se declara nemulțumit de modul in care Romania a gestionat banii din PNRR: țara noastra a primit doar 33% din banii alocati in PNRR, iar dintre aceștia 20% au fost cheltuiți. Concret, au intrat in Romania 9,45 de miliarde de euro, din care…

- Primarul din Turda promite un show de zile mari la inaugurarea noii sali polivalente din oraș, Turda Arena. Evenimentul, care va avea loc in weekend-ul 12-14 aprilie și la care Andra va fi capul de afiș al artiștilor care vor urca pe scena, a costat administrația locala nu mai puțin de 600.000 de lei.…

- Cristian Popescu Piedone spune ca bugetul Sectorului 5 este de 1.200 miliarde de lei, mult mai mic decat al Sectorului 1, unde se afla Clotilde Armand. Cristian Popescu Piedone a facut cunoscuta intenția sa de a candida la Primaria Capitalei printr-o campanie mediatica intensa. El spune ca va face ordine…

- Romanii care se afla in pericol de saracie se intreaba cand intra banii pe cardurile sociale. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a raspuns la aceasta intrebare. Mulți romani nevoieși se intreaba, zilele acestea, cand intra banii de la Guvern pe cardurile sociale . Ei bine,…