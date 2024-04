Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dr. Valeria Herdea, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca de la 1 iulie, in Planul National de Cancer vor fi incluse servicii gratuite pentru pacientii neasigurati. Aceste servicii vor fi decontate de la bugetul de stat. La finalul anului trecut, potrivit documentelor, existau 204.722 de cazuri de cancer. „Avem Planul National de Cancer și in cadrul acestui plan s-au introdus servicii si pentru neasigurati, ceea ce este un mare fapt fata de alte tari. Prin introducerea in acest plan national de cancer a acestui segment de populatie, cel…