De la 1 iulie in Planul național de cancer vor fi incluse servicii pentru pacienții neasigurați, care vor fi decontate de la bugetul de stat, a anunțat dr. Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). „Avem Planul National de Cancer, in cadrul acestui plan s-au introdus servicii si pentru neasigurati, ceea ce este un mare fapt fata de alte tari. Prin introducerea in acest plan national de cancer a acestui segment de populatie, cel neasigurat, inseamna ca dansii au acces la servicii de preventie – asta inseamna ca depistez precoce -, la servicii de diagnostic si…