Nebunie la meciul Dinamo-UTA! Bătaie în afara stadionului, lacrimogene în interior Inaintea meciului dintre Dinamo și UTA au avut loc incidente regretabile, jandarmii intervenind in forța peste fanii aradenilor, care sunt insoțiți la partida de „frații” de la CSA Steaua. Dinamo și UTA se intalnesc vineri, de la ora 20:00, in ultima runda a sezonului regular, pe Stadionul „Arcul de Triumf”. In zona stadionului , situația s-a transformat intr-un adevarat teatru de razboi odata cu apariția ultrașilor care susțin echipa UTA. Mai multe petarde au explodat, iar jandarmii au fost nevoiți sa foloseasca gaze lacrimogene. Scenele violente s-au desfașurat inclusiv pe scarile bisericii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Dinamo și UTA Arad s-a dovedit unul de risc maxim. Suporterii celor de la Dinamo s-au batut cu cei veniți de la Arad și ajutați in București de ultrașii de la CSA Steaua. Bataia a inceput inca de pe traseu. Suporterii celor de la UTA Arad și cei de U. Cluj s-au batut la Dedulești, pe…

- Meciul dintre Dinamo și UTA a fost prefațat de scene reprobabile. Ultrașii din Peluza Sud a gazdelor au patruns pe gazonul arenei Arcul de Triumf și și-au imparțit pumni cu susținatorii oaspeților. Jandarmeria a anunțat inca de joi ca meciul Dinamo - UTA este unul cu risc ridicat. Ultrașii veniți de…

- Elyass Bucurica, liderul Peluzei Catalin Hildan, a facut scandal inaintea meciului Dinamo - UTA, din ultima runda a sezonului regular din Superliga. Dinamo - UTA este un meci cu risc ridicat. Jandarmeria și-a luat masuri speciale, mai ales ca la „Arcul de Triumf” vor sosi și ultrași ai celor de la CSA…

