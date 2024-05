Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe s-a aratat joi deranjat de acordul de securitate pe care Chisinaul l-a incheiat saptamana aceasta cu Uniunea Europeana, primul de acest tip. Ministerul rus a acuzat UE ca s-a transformat de facto intr-o anexa a NATO, o anticamera pentru atragerea in alianta militara occidentala…

- Declaratiile premierului roman Marcel Ciolacu, potrivit carora in Republica Moldova locuiesc doar romani, reprezinta o imixtiune grosolana in afacerile republicii, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, in cadrul unui briefing de presa sustinut joi, relateaza agentia oficiala…

- Moscova pune tunurile pe Chișinau Oficialii ruși sunt cu ochii pe Moldova. Politica presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, este comparabila cu experimentele celui de-al Treilea Reich, susține purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Intr-un interviu acordat agentiei…

- Exercitiile militare cu o durata de patru luni ale NATO in apropierea granitelor Rusiei, cunoscute sub numele de Steadfast Defender, sunt dovada ca alianta se pregateste pentru un potential conflict cu Rusia, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova,…

- Saptamana trecuta, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ulterior purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, au confirmat faptul ca Rusia și-a retras trupele de menținere a pacii de pe teritoriul azer.

- Fermierii romani au devenit subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre nemultumirile pe care le au agricultorii romani in legatura…

- Oponentii occidentali ai Moscovei au incercat in mod activ in ultimul an sa perturbe alegerile prezidentiale din Rusia, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, pentru agentia de presa rusa TASS, noteaza news.ro. "Oponentii nostri s-au agitat nu…

- Romania, care cere sa i se restituie tezaurul, vrea sa-si rezolve problemele economice pe seama Rusiei, a scris purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, pe Telegram, a informat joi dzen.ru, care citeaza mai multe media ruse, printre care RIA Novosti, conform Agerpres.