- Aerodromul Ianca, o locație cu o bogata istorie aviatica, se afla intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Aeroclubul Romaniei a preluat aceasta facilitate, care se afla anterior in conservare, și a inceput deja lucrarile necesare pentru a readuce aerodromul la standardele necesare. Reabilitarea…

- Cea de-a IX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, cel mai important eveniment regional dedicat apararii și securitații, va avea loc la București anul acesta. Expoziția care va reuni peste 400 dintre cei mai mari producatori globali de tehnica militara, din mai mult de 30 de state membre…

- La sfarșitul saptamanii trecute la București a avut loc ultimul turneu din cadrul sezonului regulat al seriei est a Diviziei A2 de volei masculin. Gruparea CSM Suceava a realizat un bilanț de doua victorii și o infrangere și a incheiat acest sezon competițional pe locul III in clasament cu 20 de puncte,…

- Echipa lui Catalin Știrbu a pierdut primele doua meciuri din play-out cu CSM Constanța, iar in cazul unui al treilea eșec va lua drumul Diviziei A2 Dupa 32 de ediții consecutive in Divizia A1, patru titluri de campioana și 14 de vice-campioana, prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau se indreapta…

- CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CSU Universitatea de Vest Timisoara cu scorul de 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, 25-21), joi, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin, potrivit Agerpres. Rapid s-a apropiat la un singur punct de liderul Arcada Galati in urma…

- Un concert de excepție va avea loc in aceasta saptamana in Iulius Mall Cluj, in cadrul caruia vom intampina primavara și le vom sarbatori pe doamne și domnișoare. Concertul Primaverii, susținut de Muzica Militara a Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina” Cluj-Napoca, va avea loc in Atrium, miercuri, 6 martie…

- Primul weekend de primavara se va desfașura nu doar sub semnul Marțișorului, ci și al voleiului. Astfel, in perioada 1-3 martie, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va fi gazda celui de-al patrulea turneu (din totalul de cinci), al Seriei de Vest din cadrul Diviziei A2 de volei masculin. Dupa…