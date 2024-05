Compania aeriană care se retrage de pe un aeroport din România. Până când mai operează zboruri O companie aeriana celebra se retrage de pe aeroportul din Iași. Decizia este una surprinzatoare, avand in vedere ca vine dupa doar o luna de la primul zbor. De ce s-a ajuns la incheierea contractului și cand va avea loc ultimul zbor. O companie aeriana se retrage de pe aeroportul din Iași Directorul general al […] The post Compania aeriana care se retrage de pe un aeroport din Romania. Pana cand mai opereaza zboruri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Directorul general al aeroportului din Iași, Romeo Vatra, a spus ca Eurowings a decis sa se retraga de pe aeroportul din Iași la doar o luna de la inaugurarea primelor sale rute din cauza cererii scazute, relateaza BoardingPass.

